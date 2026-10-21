В Украине выросло количество рисковых вузов: ГСКО обнародовала новый список

В Украине возросло количество учебных заведений с высокой степенью риска в 2026 году - теперь их 45. Всего Государственная служба качества образования проверила 292 вуза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу качества образования Украины (ГСКО).
По результатам оценки, из 292 заведений высшего образования:
Полный список заведений обнародовала Государственная служба качества образования Украины. К категориям их отнесли по итоговым баллам, рассчитанным в соответствии с установленными критериями.
Топ-5 заведений высшего образования с самыми высокими баллами риска в 2026 году:
Расчет за 2026 год произвели в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) с помощью модуля "Степени риска (для высшего образования)". Он автоматизирует вычисление баллов по критериям, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины №982 от 21 ноября 2018 года.
В общей сложности оценка предполагает семь критериев. Два показателя вузы вносят самостоятельно:
Еще четыре показателя система заполняет автоматически на основании данных, внесенных в ЕГЭБО. Они относятся к динамике количества студентов за последние три года, количеству научно-педагогических работников по основному месту работы, наличию обособленных структурных подразделений и иностранных студентов.
Седьмой критерий - количество нарушений законодательства в сфере высшего образования, выявленных в ходе государственного надзора за последние пять лет. Эти сведения вносили уполномоченные работники Госслужбы.
Список учебных заведений с высокой степенью риска (скриншот с сайта ГСКО)
В 2026 году из-за действия военного положения вузам разрешили продлить срок внесения информации в модуль "Степени риска" до 31 августа.
С 1 по 30 сентября работники Государственной службы качества образования проверяли показатели деятельности заведений по установленным критериям. После автоматического расчета баллов каждый вуз мог ознакомиться с информацией, пересмотреть результаты проверки показателей и получить разъяснения через официальные каналы коммуникации.
Отнесение заведения к определенной степени риска является результатом оценки по определенным критериям. Сам по себе этот статус не подразумевает автоматического подтверждения некачественного образования или недействительности дипломов.
Напомним, в прошлом году в категорию вузов с высокой степенью риска Государственная служба качества образования отнесла 20 заведений из 262 оцененных. Самый высокий балл - 70 - получила Международная академия экологии и медицины. В пятерку вошли Киевский университет права НАН Украины, открытый международный университет развития человека "Украина", институт "Бейт-Хана" и Таврический христианский институт.
РБК-Украина также рассказывало, что студенты, поступившие на первый курс бакалавриата или магистратуры в 2026 году, могут получить государственные гранты на оплату контрактного обучения. Размер пособия зависит от результатов вступительных экзаменов и выбранной специальности. Отметим, что в этом году даты отправки сертификатов отсрочили.