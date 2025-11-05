В Україні збільшилась кількість вишів із високим ступенем ризику: хто потрапив у список

Державна служба якості освіти України оприлюднила перелік закладів вищої освіти за ступенями ризику на 2025/2026 навчальний рік. Визначення рівня ризику здійснюється для контролю якості освітньої діяльності закладів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної служби якості освіти України .

Скільки вишів потрапили до кожної групи

Із 262 українських вишів, які пройшли оцінювання, 20 закладів (7%) віднесено до суб’єктів із високим ступенем ризику, 180 (69%) - із середнім, а 62 (24%) - із незначним.

З детальним переліком вишів із ступенем ризику можна ознайомитись за посиланням.

ТОП-5 вишів із найвищим ступенем ризику:

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та медицини" - 70 балів;

Київський університет права Національної академії наук України - 60 балів;

Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" - 55 балів;

Приватна установа "Заклад вищої освіти "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" - 50 балів;

Релігійна організація "Вищий духовний навчальний заклад "ТАВРІЙСЬКИЙ ХРИСТИЯНСЬКИЙ ІНСТИТУТ" - 50 балів.

Як визначали ступінь ризику

Розрахунок проводили в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) за модулем "Ступені ризику (для вищої освіти)". Ця система автоматизує процес нарахування балів за визначеними критеріями.

ЗВО самостійно вносять дані лише за двома показниками:

стан оприлюднення на офіційному сайті визначених законодавством документів і матеріалів;

частка акредитованих освітніх програм.

Інші критерії система підтягує автоматично - зокрема чисельність здобувачів освіти, кількість науково-педагогічних працівників, наявність філій і студентів-іноземців.

Що враховує Служба

Окремо фахівці Служби вносять інформацію про порушення у сфері вищої освіти, виявлені під час перевірок за останні п’ять років. Саме цей пункт може суттєво вплинути на остаточний рівень ризику закладу.

Процес і терміни оновлення даних

Через воєнний стан термін подання інформації до модуля ЄДЕБО подовжили до 29 серпня 2025 року. Заклади отримали детальні роз’яснення щодо процедури внесення даних листом Служби від 19 березня 2025 року.

У вересні працівники Державної служби якості освіти провели верифікацію показників діяльності вишів за затвердженими урядом критеріями. Після цього кожен заклад міг ознайомитися зі своїми результатами, перевірити правильність верифікації та отримати роз’яснення через офіційні канали комунікації.

Заклади освіти із високим ступенем ризику (скриншот)