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В Україні знову змінили час дії графіків відключень світла

Україна, Понеділок 19 серпня 2024 17:29
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В Україні знову змінили час дії графіків відключень світла Фото: в Україні знову змінили час дії графіків відключень світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні графіки відключення світла сьогодні, 19 серпня, почнуть діяти з 18:00. Раніше їх планували задіяти з 17:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Сьогодні, 19 серпня, застосування однієї черги відключень планується з 18:00 до 21:30", - сказано в повідомленні компанії.

Кілька годин тому у ДТЕК попереджали, що графіки відключень світла діятимуть з 17:30 до 21:30.

Що передувало

Варто зауважити, що сьогодні, 19 серпня, графіки відключення світла для побутових споживачів будуть застосовувати вперше за три тижні.

Спочатку їх планували задіяти з 17:00 до 21:00, але ці терміни змістили та скоротили.

Як пояснювали в Укренерго, причиною є збільшення споживання електроенергії через спеку. За такої температури повітря велика кількість українців користуються кондиціонерами, які споживають багато електроенергії.

Головною причиною відключення світла є російські удари по енергетичних об'єктах України. Внаслідок таких атак генерації стало недостатньо для того, щоб забезпечити електропостачання для всіх споживачів. Тому енергетики змушені запроваджувати графіки відключень світла.

Особливо складною ситуація зі світлом була під час аномальної спеки у липні. Тоді електропостачання відключали приблизно на 12 годин на добу.

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