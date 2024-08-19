Споживання зростає через спеку. Коли сьогодні відключатимуть світло

В Україні з 19 серпня повертають графіки відключень світла. Споживання електроенергії продовжує зростати через спеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначили в прес-службі, станом на 9:30, рівень споживання на 2,5% вищий, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 16 серпня. Це зумовлено поширенням спеки на більшість областей України.

"Укренерго" публікує дані щодо підвищення температури.

Вчора, 18 серпня, максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% вищим, ніж попередньої неділі, 11 серпня.

"Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі - сьогодні з 17:00 до 21:00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для всіх категорій споживачів, крім критичної інфраструктури та підприємств, що оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб. В зазначені години буде застосовуватись одна черга відключень", - йдеться в повідомленні.