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Споживання зростає через спеку. Коли сьогодні відключатимуть світло

Україна, Понеділок 19 серпня 2024 11:07
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Споживання зростає через спеку. Коли сьогодні відключатимуть світло Фото: в Україну повернули відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні з 19 серпня повертають графіки відключень світла. Споживання електроенергії продовжує зростати через спеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначили в прес-службі, станом на 9:30, рівень споживання на 2,5% вищий, ніж у попередній робочий день – п’ятницю, 16 серпня. Це зумовлено поширенням спеки на більшість областей України.

"Укренерго" публікує дані щодо підвищення температури.

Споживання зростає через спеку. Коли сьогодні відключатимуть світло

Вчора, 18 серпня, максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,3% вищим, ніж попередньої неділі, 11 серпня.

"Через зростання обсягу дефіциту потужності в енергосистемі - сьогодні з 17:00 до 21:00 будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для всіх категорій споживачів, крім критичної інфраструктури та підприємств, що оплачують понад 80% імпорту електроенергії для власних потреб. В зазначені години буде застосовуватись одна черга відключень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 19 серпня в Україні повернули графіки відключень світла через спеку.

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, в компанії вважають, що наступний тиждень саме робочі дні з понеділка по п'ятницю буде збільшене навантаження на енергосистему.

За його словами, традиційно у вихідні дні споживання спадає, і субота і неділя наступного тижня "обіцяють бути все-таки легшими".

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Укренерго Відключеня світла
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