В Украине снова изменили время действия графиков отключений света

В Украине графики отключений света сегодня, 19 августа, начнут действовать с 18:00. Ранее их планировали задействовать с 17:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

Несколько часов назад в ДТЭК предупреждали, что графики отключений света будут действовать с 17:30 до 21:30.

"Сегодня, 19 августа, применение одной очереди отключений планируется с 18:00 до 21:30", - сказано в сообщении компании.

Что предшествовало

Стоит заметить, что сегодня, 19 августа, графики отключений света для бытовых потребителей будут применять впервые за три недели.

Изначально их планировали задействовать с 17:00 до 21:00, но эти сроки сместили и сократили.

Как объясняли в “Укрэнерго”, причиной является увеличение потребления электроэнергии из-за жары. При такой температуре воздуха большое количество украинцев пользуются кондиционерами, которые потребляют много электроэнергии.

Главной причиной отключений света являются российские удары по энергетическим объектам Украины. В результате таких атак генерации стало недостаточно для того, чтобы обеспечить электроснабжение для всех потребителей. Поэтому энергетики вынуждены вводить графики отключений света.

Особенно сложной ситуация со светом была во время аномальной жары в июле. Тогда электроснабжение отключали примерно на 12 часов в сутки.

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