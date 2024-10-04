В Україні знову зафіксували землетрус: де саме

Де саме та коли стався землетрус

Згідно з інформацією румунського інституту, землетрус магнітудою 4,2 бала за шкалою Ріхтера стався близько 06:19 ранку (за місцевим часом) 4 жовтня у так званій зоні Вранча.

Йдеться про сейсмоактивну зону, розташовану на ділянці стикування Південних (Румунія) та Східних (Українських) Карпат у жудці (повіті) Вранча в Румунії.

Зона Вранча (карта: uk.wikipedia.org)

За даними сейсмологів, підземні поштовхи були відчутні на глибині 103,8 км.

"04.10.2024 о 06:19:28 (за румунським часом) у сейсмічному районі Вранча стався помірний землетрус магнітудою 4,2 на глибині 103,8 км. Інтенсивність II", - йдеться у повідомленні Національного науково-дослідного інституту фізики Землі.

Епіцентр землетрусу 4 жовтня (карта: facebook.com/INCDFP)

Уточнюється, що землетрус стався:

за 44 км на захід від міста Фокшани

за 58 км на північ від міста Бузеу

за 69 км на схід від міста Сфинту-Георге

за 79 км на схід від міста Брашова

за 91 км на північний схід від міста Плоєшті

Допис Національного науково-дослідного інституту фізики Землі в Румунії (скриншот: facebook.com/INCDFP)

Наслідки цього землетрусу відчули також і в Україні - в Одеській області.

Інформація про землетрус, який відчули в Одеській області (скриншот: t.me/OdessaDumskayaNet)