В Україні знову зафіксували землетрус: де саме

У п'ятницю, 4 жовтня, сейсмологи зафіксували підземні поштовхи неподалік кордону України. Наслідки землетрусу відчули, зокрема, мешканці Одеської області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного науково-дослідного інституту фізики Землі (в Румунії) у Facebook.
Згідно з інформацією румунського інституту, землетрус магнітудою 4,2 бала за шкалою Ріхтера стався близько 06:19 ранку (за місцевим часом) 4 жовтня у так званій зоні Вранча.
Йдеться про сейсмоактивну зону, розташовану на ділянці стикування Південних (Румунія) та Східних (Українських) Карпат у жудці (повіті) Вранча в Румунії.
Зона Вранча (карта: uk.wikipedia.org)
За даними сейсмологів, підземні поштовхи були відчутні на глибині 103,8 км.
"04.10.2024 о 06:19:28 (за румунським часом) у сейсмічному районі Вранча стався помірний землетрус магнітудою 4,2 на глибині 103,8 км. Інтенсивність II", - йдеться у повідомленні Національного науково-дослідного інституту фізики Землі.
Епіцентр землетрусу 4 жовтня (карта: facebook.com/INCDFP)
Уточнюється, що землетрус стався:
Допис Національного науково-дослідного інституту фізики Землі в Румунії (скриншот: facebook.com/INCDFP)
Наслідки цього землетрусу відчули також і в Україні - в Одеській області.
Інформація про землетрус, який відчули в Одеській області (скриншот: t.me/OdessaDumskayaNet)
Нагадаємо, землетруси на території України відбуваються рідко, проте час від часу українські регіони відчувають їхні поштовхи.
Так, 16 вересня 2024 року мешканці Одеси також відчули землетрус, який стався в Румунії. Тоді його магнітуда склала 5,3 бала за шкалою Ріхтера.
Згідно з інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, поштовхи відчувались у різних районах області.
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