ua en ru
Пн, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Молдові землетрус потрапив у прямий ефір із Санду (відео)

Понеділок 16 вересня 2024 18:40
UA EN RU
У Молдові землетрус потрапив у прямий ефір із Санду (відео) Фото: Майя Санду, президент Молдови (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Мешканці Молдови сьогодні, 16 вересня, увечері відчули землетрус. Природне лихо потрапило в прямий ефір, в якому брала участь президент країни Мая Санду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Point та Newsmaker.

Як пише Point, у момент землетрусу Санду виступала у прямому ефірі на телеканалі Moldova 1. На відео, які публікують у мережі, можна помітити відчутний поштовх.

Сам землетрус стався у Румунії. Його магнітуда становила 5,3 бала за шкалою Ріхтера.

За даними Newsmaker, Румунський інститут фізики Землі з'ясував, що підземні поштовхи зафіксували о 17:40. Епіцентр залягав на глибині 140 км.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 16 вересня, мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що в Одесі відчули землетрус, який стався в Румунії.

Також поштовхи відчували у Болгарії та Молдові.

За інформацією міського голови Одеси, інформація про постраждалих або пошкоджені будівлі не надходила.

До слова, кілька тижнів тому біля берегів тимчасово окупованого Криму також фіксували землетрус. Джерело землетрусу знаходилося у східній частині Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Мая Санду
NEWS
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією