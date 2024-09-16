ua en ru
Пн, 16 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі відчули землетрус: що відомо

Понеділок 16 вересня 2024 18:13
UA EN RU
В Одесі відчули землетрус: що відомо Фото: Одеса (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

В Одесі місцеві жителі відчули землетрус, який сьогодні стався у Румунії. Його магнітуда склала 5,3 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.

Повідомляється, що землетрус відчули також у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі.

Труханов зазначив, що інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила.

Згодом Олег Кіпер, голова Одеської ОДА, додав, що на півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2-4 балів. Поштовхи відчувалися також в інших районах області. Він зазначив, що наразі інформація уточнюється.

Землетруси в Україні

Землетруси в Україні відбуваються рідко, проте час від часу українські регіони відчувають їх поштовхи. Наприклад, останній помітний землетрус в Одеські області стався 14 січня 2023 року. Магнітуда цього землетрусу становила близько 4,6 бала за шкалою Ріхтера. Поштовхи відчували жителі Одеси, а також частково жителі сусідніх регіонів. Тоді джерело землетрусу також знаходилося у Румунії, в сейсмічно активній зоні Вранча, яка час від часу викликає поштовхи в Україні.

Вчені зазначають, що зона Вранча є головним джерелом землетрусів, що найчастіше відчуваються в Україні, особливо в південно-західних областях.

Раніше ми повідомляли, що біля берегів Криму був зафіксований землетрус. Він відбувся 1 вересня, а його магнітуда склала 3,5 бала за шкалою Ріхтера.

У минулому місяці землетрус також відбувся у Сирії, а його поштовхи відчули у Лівані та Ізраїлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
Україна отримає від Данії ще одну партію винищувачів F-16 до кінця року
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією