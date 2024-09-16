В Одесі відчули землетрус: що відомо
В Одесі місцеві жителі відчули землетрус, який сьогодні стався у Румунії. Його магнітуда склала 5,3 бала за шкалою Ріхтера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова.
Повідомляється, що землетрус відчули також у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі.
Труханов зазначив, що інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила.
Згодом Олег Кіпер, голова Одеської ОДА, додав, що на півдні Одеської області землетрус, попередньо, сягнув 2-4 балів. Поштовхи відчувалися також в інших районах області. Він зазначив, що наразі інформація уточнюється.
Землетруси в Україні
Землетруси в Україні відбуваються рідко, проте час від часу українські регіони відчувають їх поштовхи. Наприклад, останній помітний землетрус в Одеські області стався 14 січня 2023 року. Магнітуда цього землетрусу становила близько 4,6 бала за шкалою Ріхтера. Поштовхи відчували жителі Одеси, а також частково жителі сусідніх регіонів. Тоді джерело землетрусу також знаходилося у Румунії, в сейсмічно активній зоні Вранча, яка час від часу викликає поштовхи в Україні.
Вчені зазначають, що зона Вранча є головним джерелом землетрусів, що найчастіше відчуваються в Україні, особливо в південно-західних областях.
Раніше ми повідомляли, що біля берегів Криму був зафіксований землетрус. Він відбувся 1 вересня, а його магнітуда склала 3,5 бала за шкалою Ріхтера.
У минулому місяці землетрус також відбувся у Сирії, а його поштовхи відчули у Лівані та Ізраїлі.
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