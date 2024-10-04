В Украине опять зафиксировали землетрясение: где именно

Предыдущие землетрясения

Напомним, землетрясения на территории Украины происходят не часто, однако время от времени украинские регионы ощущают их толчки.

Так, 16 сентября 2024 года жители Одессы также почувствовали землетрясение, произошедшее в Румынии. Тогда его магнитуда составила 5,3 балла по шкале Рихтера.

Согласно информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, толчки ощущались в разных районах области.

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