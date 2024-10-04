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В Україні знову зафіксували землетрус: де саме

П'ятниця 04 жовтня 2024 10:04
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В Україні знову зафіксували землетрус: де саме В Одеській області мешканці відчули наслідки землетрусу (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У п'ятницю, 4 жовтня, сейсмологи зафіксували підземні поштовхи неподалік кордону України. Наслідки землетрусу відчули, зокрема, мешканці Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного науково-дослідного інституту фізики Землі (в Румунії) у Facebook.

Де саме та коли стався землетрус

Згідно з інформацією румунського інституту, землетрус магнітудою 4,2 бала за шкалою Ріхтера стався близько 06:19 ранку (за місцевим часом) 4 жовтня у так званій зоні Вранча.

Йдеться про сейсмоактивну зону, розташовану на ділянці стикування Південних (Румунія) та Східних (Українських) Карпат у жудці (повіті) Вранча в Румунії.

В Україні знову зафіксували землетрус: де саме

Зона Вранча (карта: uk.wikipedia.org)

За даними сейсмологів, підземні поштовхи були відчутні на глибині 103,8 км.

"04.10.2024 о 06:19:28 (за румунським часом) у сейсмічному районі Вранча стався помірний землетрус магнітудою 4,2 на глибині 103,8 км. Інтенсивність II", - йдеться у повідомленні Національного науково-дослідного інституту фізики Землі.

В Україні знову зафіксували землетрус: де саме

Епіцентр землетрусу 4 жовтня (карта: facebook.com/INCDFP)

Уточнюється, що землетрус стався:

  • за 44 км на захід від міста Фокшани
  • за 58 км на північ від міста Бузеу
  • за 69 км на схід від міста Сфинту-Георге
  • за 79 км на схід від міста Брашова
  • за 91 км на північний схід від міста Плоєшті

В Україні знову зафіксували землетрус: де саме

Допис Національного науково-дослідного інституту фізики Землі в Румунії (скриншот: facebook.com/INCDFP)

Наслідки цього землетрусу відчули також і в Україні - в Одеській області.

В Україні знову зафіксували землетрус: де саме

Інформація про землетрус, який відчули в Одеській області (скриншот: t.me/OdessaDumskayaNet)

Попередні землетруси

Нагадаємо, землетруси на території України відбуваються рідко, проте час від часу українські регіони відчувають їхні поштовхи.

Так, 16 вересня 2024 року мешканці Одеси також відчули землетрус, який стався в Румунії. Тоді його магнітуда склала 5,3 бала за шкалою Ріхтера.

Згідно з інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, поштовхи відчувались у різних районах області.

Читайте також, як у Молдові землетрус потрапив у прямий ефір, в якому брала участь президент країни Мая Санду.

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Одеса Румунія сейсмолог
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