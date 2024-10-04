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В Украине опять зафиксировали землетрясение: где именно

Пятница 04 октября 2024 10:04
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В Украине опять зафиксировали землетрясение: где именно В Одесской области жители ощутили последствия землетрясения (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В пятницу, 4 октября, сейсмологи зафиксировали подземные толчки недалеко от границы Украины. Последствия землетрясения почувствовали жители Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального научно-исследовательского института физики Земли (в Румынии) в Facebook.

Где именно и когда произошло землетрясение

Согласно информации румынского института, землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера произошло около 06:19 утра (по местному времени) 4 октября в так называемой зоне Вранча.

Речь идет о сейсмоактивной зоне, расположенной на участке стыковки Южных (Румыния) и Восточных (Украинских) Карпат в уезде Вранча в Румынии.

В Украине опять зафиксировали землетрясение: где именно

Зона Вранча (карта: uk.wikipedia.org)

По данным сейсмологов, подземные толчки были ощутимы на глубине 103,8 км.

"04.10.2024 в 06:19:28 (по румынскому времени) в сейсмическом районе Вранча произошло умеренное землетрясение магнитудой 4,2 на глубине 103,8 км. Интенсивность II", - говорится в сообщении Национального научно-исследовательского института физики Земли.

В Украине опять зафиксировали землетрясение: где именно

Эпицентр землетрясения 4 октября (карта: facebook.com/INCDFP)

Уточняется, что землетрясение произошло:

  • в 44 км к западу от города Фокшаны
  • в 58 км к северу от города Бузэу
  • в 69 км к востоку от города Сфынту-Георге
  • в 79 км к востоку от города Брашова
  • в 91 км к северо-востоку от города Плоешти

В Украине опять зафиксировали землетрясение: где именно

Пост Национального научно-исследовательского института физики Земли в Румынии (скриншот: facebook.com/INCDFP)

Последствия этого землетрясения ощутили также и в Украине - в Одесской области.

В Украине опять зафиксировали землетрясение: где именно

Информация о землетрясении, которое почувствовали в Одесской области (скриншот: t.me/OdessaDumskayaNet)

Предыдущие землетрясения

Напомним, землетрясения на территории Украины происходят не часто, однако время от времени украинские регионы ощущают их толчки.

Так, 16 сентября 2024 года жители Одессы также почувствовали землетрясение, произошедшее в Румынии. Тогда его магнитуда составила 5,3 балла по шкале Рихтера.

Согласно информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, толчки ощущались в разных районах области.

Читайте также, как в Молдове землетрясение попало в прямой эфир, в котором принимала участие президент страны Мая Санду.

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