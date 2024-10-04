В Украине опять зафиксировали землетрясение: где именно

В пятницу, 4 октября, сейсмологи зафиксировали подземные толчки недалеко от границы Украины. Последствия землетрясения почувствовали жители Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального научно-исследовательского института физики Земли (в Румынии) в Facebook.

Где именно и когда произошло землетрясение Согласно информации румынского института, землетрясение магнитудой 4,2 балла по шкале Рихтера произошло около 06:19 утра (по местному времени) 4 октября в так называемой зоне Вранча. Речь идет о сейсмоактивной зоне, расположенной на участке стыковки Южных (Румыния) и Восточных (Украинских) Карпат в уезде Вранча в Румынии. Зона Вранча (карта: uk.wikipedia.org) По данным сейсмологов, подземные толчки были ощутимы на глубине 103,8 км. "04.10.2024 в 06:19:28 (по румынскому времени) в сейсмическом районе Вранча произошло умеренное землетрясение магнитудой 4,2 на глубине 103,8 км. Интенсивность II", - говорится в сообщении Национального научно-исследовательского института физики Земли. Эпицентр землетрясения 4 октября (карта: facebook.com/INCDFP) Уточняется, что землетрясение произошло: в 44 км к западу от города Фокшаны

в 58 км к северу от города Бузэу

в 69 км к востоку от города Сфынту-Георге

в 79 км к востоку от города Брашова

в 91 км к северо-востоку от города Плоешти Пост Национального научно-исследовательского института физики Земли в Румынии (скриншот: facebook.com/INCDFP) Последствия этого землетрясения ощутили также и в Украине - в Одесской области. Информация о землетрясении, которое почувствовали в Одесской области (скриншот: t.me/OdessaDumskayaNet)