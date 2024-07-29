В Україні знову скоротили дію графіків відключень світла: застосують на дві години

Що передувало

Нагадаємо, в Україні останній тиждень стали менше вимикати світло в рамках графіків. Це пов'язане тим, що споживання знизилося на тлі похолодання після сильної спеки.

Також в Україні запрацювали два енергоблоки на атомних електростанціях, які перебували у плановому ремонті.

Як зазначав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, ремонт на енергетичних об'єктах після атак росіян дозволяє прискорити те, що вони захищені спеціальними спорудами.

Більш детально про покращення ситуації зі світлом - у матеріалі РБК-Україна.

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