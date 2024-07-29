В Украине снова сократили действие графиков отключений света: применят на два часа

По информации компании, графики отключений света сегодня начнут действовать с 20:00, а не с 18:00, как планировалось ранее.

При этом прекратят задействовать ограничения электроснабжения в 22:00, а не в 23:00.

Обновлено 17:38

В "Укрэнерго" уточнили, что с 20:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений света.

"Причина - снижение потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС", - отметили в компании.

К слову, действие графиков сегодня уже сокращали. "Укрэнерго" хотело применять ограничения с 16:00 до 23:00, но из-за потребления, которое оказалось ниже прогнозируемого, графики перенесли на период с 18:00 до 23:00.