ua en ru
Чт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні знову масштабна тривога: злетів російський МіГ-31К

Середа 17 липня 2024 23:16
UA EN RU
В Україні знову масштабна тривога: злетів російський МіГ-31К Фото: ворожий літак запускає ракети (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 17 липня, в Україні вкотре оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Про масштабну тривогу стало відомо о 23:08. У ПС зазначили, через зліт МіГ-31К існує ракетна небезпека для всієї України.

Ворожий літак піднявся у небо з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область Росії).

Нагадаємо, що за інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворожі БпЛА було зафіксовано на межі Чернігівської та Київської областей. Дрони рухались у напрямку Києва.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві пролунали вибухи. У столиці працювали сили ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
У "Дії" запустили бронювання від мобілізації
У "Дії" запустили бронювання від мобілізації
DAILY
Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне