В Україні знову масштабна тривога: злетів російський МіГ-31К
Фото: ворожий літак запускає ракети (Getty Images)
Пізно ввечері, 17 липня, в Україні вкотре оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Про масштабну тривогу стало відомо о 23:08. У ПС зазначили, через зліт МіГ-31К існує ракетна небезпека для всієї України.
Ворожий літак піднявся у небо з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область Росії).
Нагадаємо, що за інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворожі БпЛА було зафіксовано на межі Чернігівської та Київської областей. Дрони рухались у напрямку Києва.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві пролунали вибухи. У столиці працювали сили ППО.
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