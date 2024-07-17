В Україні знову масштабна тривога: злетів російський МіГ-31К

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Про масштабну тривогу стало відомо о 23:08. У ПС зазначили, через зліт МіГ-31К існує ракетна небезпека для всієї України.

Нагадаємо, що за інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворожі БпЛА було зафіксовано на межі Чернігівської та Київської областей. Дрони рухались у напрямку Києва.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві пролунали вибухи. У столиці працювали сили ППО.

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