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В Украине снова масштабная тревога: взлетел российский МиГ-31К

Среда 17 июля 2024 23:16
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В Украине снова масштабная тревога: взлетел российский МиГ-31К Фото: вражеский самолет запускает ракеты (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 17 июля, в Украине в очередной раз объявили масштабную воздушную тревогу. Причиной стал взлет МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

О масштабной тревоге стало известно в 23:08. В ВС отметили, что из-за взлета МиГ-31К существует ракетная опасность для всей Украины.

Вражеский самолет поднялся в небо с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область России).

Напомним, что по информации Воздушных сил ВСУ, вражеские БпЛА были зафиксированы на границе Черниговской и Киевской областей. Дроны двигались в направлении Киева.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве прогремели взрывы. В столице работали силы ПВО.

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