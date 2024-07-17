В Украине снова масштабная тревога: взлетел российский МиГ-31К
Поздним вечером, 17 июля, в Украине в очередной раз объявили масштабную воздушную тревогу. Причиной стал взлет МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
О масштабной тревоге стало известно в 23:08. В ВС отметили, что из-за взлета МиГ-31К существует ракетная опасность для всей Украины.
Вражеский самолет поднялся в небо с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область России).
Напомним, что по информации Воздушных сил ВСУ, вражеские БпЛА были зафиксированы на границе Черниговской и Киевской областей. Дроны двигались в направлении Киева.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве прогремели взрывы. В столице работали силы ПВО.
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