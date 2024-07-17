ua en ru
Чт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ запустила дрони з півночі: у Києві та низці областей оголошено тривогу

Середа 17 липня 2024 22:58
UA EN RU
РФ запустила дрони з півночі: у Києві та низці областей оголошено тривогу Фото: в Україні оголошено тривогу 17 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В низці областей України ввечері середи, 17 липня, було оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу атаки ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, ворожі дрои спочатку було помічено на кордоні Сумської області. Вони рухались вектором на схід. Згодом безпілотники було виявлено у Чернігській та Полтавській областях.

О 22:20 російський безпілотник було виявлено на межі Чернігівської та Київської областей. А вже о 22:40 тривогу було оголошено у Києві.

Рух дронів станом на 22:55:

  • БпЛА в напрямку Києва з східної сторони;
  • БпЛА на межі Харківської та Дніпропетровської областе, курс південний (Дніпро).

Оновлено о 23:08

Відповідаючи на минуле повідомлення, ПС написали, що БпЛА рухається в напрямку Павлограда, Дніпропетровської області.

Також станом на цей час в країні знову оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область Росії).

Хвилиною пізніше декілька груп БпЛА зафіксовано в Харківській області. Вони тримають південний курс.

Оновлено о 23:27

На цю хвилину військову повідомили про відбій загрози щодо ворожого МіГ-31К.

Оновлено о 23:48

Декілька груп ворожих БпЛА в західній та південній частинах Харківської області. Курс південний.

Також зафіксовано БпЛА на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Курс теж південний.

Нагадуємо, що в Україні суворо заборонено знімати та публікувати роботу ППО та наслідки ракетних ударів. Жителів областей, де оголошено тривогу, просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

РФ запустила дрони з півночі: у Києві та низці областей оголошено тривогу

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Україні оголошували масштабну тривогу. Причина - зліт у Росії винищувача МіГ-31К.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
У "Дії" запустили бронювання від мобілізації
У "Дії" запустили бронювання від мобілізації
DAILY
Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне