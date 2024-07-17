У Києві пролунали вибухи: працює ППО
Фото: сили ППО України (Getty Images)
Пізно ввечері, 17 липня, у Києві пролунали потужні вибухи. Працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Вибухи на лівому березі столиці. Працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворожі БпЛА були на межі Чернігівської та Київської областей і прямували у напрямку Києва.
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