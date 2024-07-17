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У Києві пролунали вибухи: працює ППО

Середа 17 липня 2024 23:07
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У Києві пролунали вибухи: працює ППО Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 17 липня, у Києві пролунали потужні вибухи. Працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Вибухи на лівому березі столиці. Працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що ворожі БпЛА були на межі Чернігівської та Київської областей і прямували у напрямку Києва.

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