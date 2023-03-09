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По Україні знову масштабна тривога, в Білорусі злетів МіГ-31К (відбій)

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Четвер 09 березня 2023 13:05
По Україні знову масштабна тривога, в Білорусі злетів МіГ-31К (відбій) Ілюстративне фото: по Україні знову масштабна тривога, в Білорусі злетів МіГ-31К (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після нічної масованої атаки росіян в Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі зафіксували зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та "Беларускі Гаюн".

О 14:20 по Україні пішли відбої тривог.

Моніторингова група повідомляє, що літак МіГ-31К, який є ймовірним носієм "Кинджалів", злетів з аеродрому "Мачулищі" о 12:48.

Станом на 13:00 по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

По Україні знову масштабна тривога, в Білорусі злетів МіГ-31К (відбій)

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали масованого удару по Україні. Внаслідок атаки є загиблі, також пошкоджені об'єкти енергетики та критичної інфраструктури.

Загалом загарбники випустили по Україні 81 ракету та 8 "Шахед". Сили ППО збили 34 ракети та 4 безпілотники.

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