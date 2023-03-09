ua ru
Чт, 09 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

По Украине снова масштабная тревога, в Беларуси взлетел МиГ-31К (отбой)

Новина українською →
Четверг 09 марта 2023 13:05
По Украине снова масштабная тревога, в Беларуси взлетел МиГ-31К (отбой) Иллюстративное фото: по Украине снова масштабная тревога, в Беларуси взлетел МиГ-31К (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

После ночной массированной атаки россиян в Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу. Между тем, в Беларуси зафиксировали взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и "Беларускі Гаюн".

В 14:20 по Украине пошли отбои тревог.

Мониторинговая группа сообщает, что самолет МиГ-31К, который является вероятным носителем "Кинжалов", взлетел с аэродрома "Мачулищи" в 12:48.

По состоянию на 13.00 по всей Украине объявили воздушную тревогу.

По Украине снова масштабная тревога, в Беларуси взлетел МиГ-31К (отбой)

Напомним, сегодня россияне нанесли массированный удар по Украине. В результате атаки есть погибшие, также повреждены объекты энергетики и критической инфраструктуры.

В общей сложности захватчики выпустили по Украине 81 ракету и 8 "Шахед". Силы ПВО сбили 34 ракеты и 4 беспилотника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Война России против Украины воздушная тревога
NEWS
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
DAILY
Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях