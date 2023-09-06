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В Україні знову говорять про військовий облік жінок: що треба знати насправді

Фото: жінки з 1 жовтня можуть добровільно стати на військовий облік (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жінки в Україні з 1 жовтня можуть добровільно стати на військовий облік. При цьому мобілізація не буде обов'язковою, служба в армії для жінок залишиться добровільною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника президента у ВР, члена комітету парламенту з питань безпеки і оборони Федора Веніславського.

Він нагадав, що представниці мирних професій, які є спорідненими з певними військово-обліковими спеціальностями, з 1 жовтня добровільно можуть стати на військовий облік. При цьому жінки-медики та фармацевти повинні обов'язково стати на військовий облік.

Нардеп додав, що наразі в Україні не планують розширювати перелік спеціальностей для жінок для обов’язкової постановки на військовий облік.

Що відомо про військовий облік для жінок

У жовтні 2022 року Верховна рада ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок. Жінки з медичною освітою повинні обов'язково прийматися на облік військовозобов'язаних. 

Відповідно до цього закону, жінки, які мають спеціальність чи професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, беруться на військовий облік лише за їх бажанням.

Чи можуть мобілізувати жінок

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснювала, що в Україні немає і найближчими роками не буде мобілізації жінок. Зокрема, це стосується і жінок-медиків.

"До 2026 року навіть українки, які мають медичну спеціальність - єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не матимуть обов'язкової постановки на облік. Інші професії - тільки у добровільному порядку", - наголошувала вона.

Також у Міноборони України запевняли, що для жінок не буде жодних обмежень щодо виїзду за кордон.

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