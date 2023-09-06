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В Украине снова говорят о воинском учете женщин: что нужно знать на самом деле

Фото: женщины с 1 октября могут добровольно встать на воинский учет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Женщины в Украине с 1 октября могут добровольно встать на воинский учет. При этом мобилизация не будет обязательной, служба в армии для женщин останется добровольной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя президента в ВР, члена комитета парламента по безопасности и обороне Федора Вениславского.

Он напомнил, что представительницы мирных профессий, которые родственны определенным военно-учетным специальностям, с 1 октября добровольно могут стать на воинский учет. При этом женщины-медики и фармацевты должны обязательно встать на воинский учет.

Нардеп добавил, что сейчас в Украине не планируют расширять перечень специальностей для женщин для обязательной постановки на учет.

Что известно о воинском учете для женщин

В октябре 2022 года Верховная рада приняла закон о добровольном воинском учете женщин. Женщины с медицинским образованием должны обязательно встать на учет военнообязанных.

Согласно этому закону, женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на воинский учет только по их желанию.

Могут ли мобилизовать женщин

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр объясняла, что в Украине нет и в ближайшие годы не будет мобилизации женщин. В частности, это касается и женщин-медиков.

"До 2026 года даже украинки, имеющие медицинскую специальность - единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, не будут иметь обязательной постановки на учет. Другие профессии - только в добровольном порядке", - отмечала она.

Также в Минобороны Украины уверяли, что для женщин не будет никаких ограничений по выезду за границу.

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