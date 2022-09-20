В Україні змінять умови бронювання військовозобов'язаних: хто отримає відстрочку

В Україні змінять критерії бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного часу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекта і депутата Верховної ради Ярослава Железняка.
Верховна рада прийняла у першому читанні законопроект, що розширює перелік установ і підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.
Так, можуть бути заброньовані військовозобов’язані, які працюють:
При цьому такі військовозобов'язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.
Порядок та критерії бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час визначаються Кабінетом міністрі.
Як повідомлялося раніше, чоловіки, у яких народилася третя дитина під час служби у ЗСУ, отримали право на демобілізацію.
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