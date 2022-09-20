В Украине изменят условия бронирования военнообязанных: кто получит отсрочку

В Украине изменят критерии бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта и депутата Верховной рады Ярослава Железняка.
Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень учреждений и предприятий, работники которых подлежат бронированию.
Так, могут быть забронированы военнообязанные, работающие:
При этом такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве.
Порядок и критерии бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время определяются Кабинетом министра.
Как сообщалось ранее, мужчины, у которых родился третий ребенок во время службы в ВСУ, получили право на демобилизацию.
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