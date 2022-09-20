В Украине изменят условия бронирования военнообязанных: кто получит отсрочку

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень учреждений и предприятий, работники которых подлежат бронированию.

Так, могут быть забронированы военнообязанные, работающие:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доведены мобилизационные задачи (заказы), когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных задач;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей ВСУ;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

При этом такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве.

Порядок и критерии бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время определяются Кабинетом министра.