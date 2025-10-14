В Україні змінять правила роздільного збирання сміття: як виглядатимуть нові майданчики

Згідно з проєктом, контейнери для різних видів відходів мають бути пофарбовані в певні кольори:

жовтий - для пластику,

зелений - для скла,

синій - для паперу,

коричневий - для біовідходів,

сірий або чорний - для змішаних,

червоний - для небезпечних.

Крім кольору, передбачено використання наліпок або табличок із символами та назвами відходів. У деяких випадках кольорове фарбування можна буде замінити на чітке маркування.

Як зміняться майданчики для контейнерів

У документі уточнено, що контейнерні майданчики мають бути облаштовані на твердому покритті - бетонному або асфальтовому - та мати зручні під’їзди для спецтехніки.

Визначені мінімальні відстані до будівель: не менше 20 метрів від житлових і громадських споруд, дитячих майданчиків та зон відпочинку, а також не менше 5 метрів від присадибних ділянок.

Якщо в межах забудови неможливо дотриматися цих вимог, місце розташування пункту визначатиме спеціальна комісія органу місцевого самоврядування.

Зручність для всіх користувачів

Окрема увага приділена доступності. На контейнерах можуть бути нанесені контрастні символи, рельєфні позначки та дублювання шрифтом Брайля - для зручності людей із порушеннями зору.

Також пропонується дозволити створення мобільних пунктів збору відходів - спеціально обладнаних транспортних засобів, які збиратимуть різні види сміття у громадах.