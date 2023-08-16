Контейнери семи кольорів: в Україні змінять методику роздільного збирання побутових відходів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Згідно з документом, роздільне збирання побутових відходів здійснюється з метою сприяння підготовці побутових відходів до повторного використання, рециклінгу для зменшення кількості побутових відходів, що захоронюються на полігонах

Системи роздільного збирання побутових відходів визначаються місцевим органом влади з урахуванням економічної доцільності.

Контейнери для роздільного збирання відходів

Проектом визначається, що роздільне збирання відходів у населених пунктах здійснюється для таких видів відходів, як папір і картон, пластик, скло, метал. При цьому створюються умови для забезпечення роздільного збирання біовідходів, текстилю, небезпечних відходів у складі побутових та інших видів відходів, що підлягають роздільному збиранню, зокрема відходи деревини, упаковки, електричного та електронного обладнання, батарей та акумуляторів.

Великогабаритні та ремонтні побутові відходи збираються окремо в контейнерах місткістю 8 куб. м і більше, які розташовуються на контейнерних майданчиках та пунктах роздільного збирання побутових відходів, а також за заявкою.

Згідно з проектом, контейнери та пластикові пакети для різних видів побутових відходів мають бути пофарбовані (або мати пофарбовану основну частину чи кришку, або наліпку розмірами 150х450 мм) в такий колір: