В Украине изменят правила раздельного сбора мусора: как будут выглядеть новые площадки

В Украине планируют изменить методику раздельного сбора бытовых отходов. Документ уточняет требования к контейнерам, цветовой маркировке и обустройству мест сбора мусора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект приказа Министерства развития общин и территорий.
Согласно проекту, контейнеры для различных видов отходов должны быть окрашены в определенные цвета:
Кроме цвета, предусмотрено использование наклеек или табличек с символами и названиями отходов. В некоторых случаях цветное окрашивание можно будет заменить на четкую маркировку.
В документе уточнено, что контейнерные площадки должны быть обустроены на твердом покрытии - бетонном или асфальтовом - и иметь удобные подъезды для спецтехники.
Определены минимальные расстояния до зданий: не менее 20 метров от жилых и общественных зданий, детских площадок и зон отдыха, а также не менее 5 метров от приусадебных участков.
Если в пределах застройки невозможно соблюсти эти требования, место расположения пункта будет определять специальная комиссия органа местного самоуправления.
Отдельное внимание уделено доступности. На контейнерах могут быть нанесены контрастные символы, рельефные отметки и дублирование шрифтом Брайля - для удобства людей с нарушениями зрения.
Также предлагается разрешить создание мобильных пунктов сбора отходов - специально оборудованных транспортных средств, которые будут собирать различные виды мусора в общинах.
Напомним, в 2023 году Министерство развития общин территорий и инфраструктуры подготовило новую Методику раздельного сбора бытовых отходов.
В Украине много лет пытаются принять закон о системе управления отходами, который вводит такие же правила обращения с отходами, как и в развитых странах Европы.