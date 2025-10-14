В Украине изменят правила раздельного сбора мусора: как будут выглядеть новые площадки

Согласно проекту, контейнеры для различных видов отходов должны быть окрашены в определенные цвета:

желтый - для пластика,

зеленый - для стекла,

синий - для бумаги,

коричневый - для биоотходов,

серый или черный - для смешанных,

красный - для опасных.

Кроме цвета, предусмотрено использование наклеек или табличек с символами и названиями отходов. В некоторых случаях цветное окрашивание можно будет заменить на четкую маркировку.

Как изменятся площадки для контейнеров

В документе уточнено, что контейнерные площадки должны быть обустроены на твердом покрытии - бетонном или асфальтовом - и иметь удобные подъезды для спецтехники.

Определены минимальные расстояния до зданий: не менее 20 метров от жилых и общественных зданий, детских площадок и зон отдыха, а также не менее 5 метров от приусадебных участков.

Если в пределах застройки невозможно соблюсти эти требования, место расположения пункта будет определять специальная комиссия органа местного самоуправления.

Удобство для всех пользователей

Отдельное внимание уделено доступности. На контейнерах могут быть нанесены контрастные символы, рельефные отметки и дублирование шрифтом Брайля - для удобства людей с нарушениями зрения.

Также предлагается разрешить создание мобильных пунктов сбора отходов - специально оборудованных транспортных средств, которые будут собирать различные виды мусора в общинах.