В Україні змінилися правила виїзду за кордон: що нового
Кабмін України постановою вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України під час дії воєнного стану. Змінами визначено особливості пропуску спортсменів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби України.
Пропуск спортсменів, а також їх тренерів та членів збірних команд через державний кордон здійснюється Держприкордонслужбою за наявності документів, що підтверджують, та за умови виконання правил перетину державного кордону України.
Підтверджуючими документами є рішення Мінмолодьспорту або лист Міністра молоді та спорту до Держприкордонслужби щодо участі зазначених осіб у спортивному заході закордоном.
Такий лист надається Держприкордонслужбі за попереднім зверненням, і він має містити вичерпний перелік осіб, які беруть участь у спортивному заході та термін його проведення.
Нагадаємо, що раніше Держприкордонслужба оновила правила виїзду чоловіків із України. Зміни переважно стосуються порядку пропуску через кордон осіб, які супроводжують людей з інвалідністю.
Також у вересні Кабінет міністрів дозволив виїзд за кордон морякам, але це буде можливим за погодженням територіального центру комплектування.
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