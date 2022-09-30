В Україні змінилися правила виїзду за кордон: що нового

Кабмін України постановою вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України під час дії воєнного стану. Змінами визначено особливості пропуску спортсменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби України.

Пропуск спортсменів, а також їх тренерів та членів збірних команд через державний кордон здійснюється Держприкордонслужбою за наявності документів, що підтверджують, та за умови виконання правил перетину державного кордону України.

Підтверджуючими документами є рішення Мінмолодьспорту або лист Міністра молоді та спорту до Держприкордонслужби щодо участі зазначених осіб у спортивному заході закордоном.

Такий лист надається Держприкордонслужбі за попереднім зверненням, і він має містити вичерпний перелік осіб, які беруть участь у спортивному заході та термін його проведення.