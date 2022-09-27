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Правила виїзду чоловіків з України оновили: що змінилося

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Київ, Вівторок 27 вересня 2022 17:52
Правила виїзду чоловіків з України оновили: що змінилося Фото: правила виїзду чоловіків з України оновили (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Держприкордонслужба оновила правила виїзду чоловіків з України. Зміни переважно стосуються порядку пропуску через кордон осіб, які супроводжують людей з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби України.

Нові правки затверджені постановою Кабінету міністрів України від 10 вересня 2022 року, але набули чинності лише сьогодні.

Зокрема, чоловікам віком від 18 до 60 років, які супроводжують дітей з інвалідністю, вже не обмежена кількість перетинів кордону. Раніше виїжджати з країни дозволялося лише один раз на момент дії воєнного стану.

Крім того, чоловіки тепер можуть виїжджати за кордон до осіб з інвалідністю, які потребують постійного догляду, дітей з інвалідністю або певним переліком захворювань, яких вони доглядають, навіть якщо їхні діти перебувають закордоном. Головне, щоб діти перебували на консульському обліку в українському диппредставництві.

При цьому громадяни України, які підлягають призову під час мобілізації, зобов'язані повернутися з-за кордону не пізніше за осіб, яких вони супроводжували.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив виїзд за кордон морякам, але це буде можливим за погодженням територіального центру комплектування.

Також раніше ми писали, що у жовтні на українських прикордонних пунктах пропуску запрацює сервіс електронної черги. На першому етапі буде запущено пілотного проекту на одному з пунктів пропуску.

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