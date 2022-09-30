В Украине изменились правила выезда за границу: что нового
Кабмин Украины постановлением внес изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины во время действия военного положения. Изменениями определены особенности пропуска спортсменов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.
Пропуск спортсменов, а также их тренеров и членов сборных команд через государственную границу осуществляется Госпогранслужбой при наличии подтверждающих документов и при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины.
Подтверждающими документами является решение Минмолодежьспорта или письмо Министра молодежи и спорта в Госпогранслужбу об участии указанных лиц в спортивном мероприятии заграницей.
Такое письмо предоставляется Госпогранслужбе по предварительному обращению, и оно должно содержать исчерпывающий перечень лиц, участвующих в спортивном мероприятии, и срок его проведения.
Напомним, что ранее Госпогранслужба обновила правила выезда мужчин из Украины. Изменения в основном касаются порядка пропуска через границу лиц, которые сопровождают людей с инвалидностью.
Также в сентябре Кабинет министров разрешил выезд за границу морякам, но это будет возможно по согласованию территориального центра комплектования.
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