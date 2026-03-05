В Україні змінили правила паркування: хто з водіїв отримав спецмісця та як їх впізнати

5 березня набув чинності закон, який запроваджує обов'язкові паркомісця для водіїв з дітьми до 3 років. Відтепер власники паркінгів мають переглянути розмітку та виділити додаткові зони для батьків з малечею.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення на сайті Верховної Ради.
Прийнятий документ покликаний зробити міський простір безпечнішим для родин. Спеціально відведені місця зазвичай розташовують ближче до входів у будівлі, що спрощує висадку дітей та використання візочків.
Важливо зазначити, що ці місця є додатковими. Тобто місця для осіб з інвалідністю не скорочуються - вони залишаються в обсязі 10%, а до них просто додаються "дитячі" 5%.
Тобто загалом це становитиме не менше 15% від загальної кількості паркомісць, але не менше двох місць - по одному для кожної категорії.
"Нововведення має стати ще одним кроком, частиною великої стратегії з адаптації міського простору до потреб найменш захищених верств населення в умовах воєнного стану", - зазначають чиновники.
Закон також стимулює органи влади та місцевого самоврядування сприяти створенню окремих паркомісць для вагітних жінок, людей похилого віку та ветеранів.
