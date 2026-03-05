В Украине изменили правила парковки: кто из водителей получил спецместа и как их узнать

5 марта вступил в силу закон, который вводит обязательные паркоместа для водителей с детьми до 3 лет. Отныне владельцы паркингов должны пересмотреть разметку и выделить дополнительные зоны для родителей с малышами.
Принятый документ призван сделать городское пространство более безопасным для семей. Специально отведенные места обычно располагают ближе к входам в здания, что упрощает высадку детей и использование колясок.
Важно отметить, что эти места являются дополнительными. То есть места для лиц с инвалидностью не сокращаются - они остаются в объеме 10%, а к ним просто добавляются "детские" 5%.
То есть в целом это составит не менее 15% от общего количества паркомест, но не менее двух мест - по одному для каждой категории.
"Нововведение должно стать еще одним шагом, частью большой стратегии по адаптации городского пространства к потребностям наименее защищенных слоев населения в условиях военного положения", - отмечают чиновники.
Закон также стимулирует органы власти и местного самоуправления способствовать созданию отдельных паркомест для беременных женщин, пожилых людей и ветеранов.
