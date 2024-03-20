В Україні змінили правила митного декларування товарів, які пересилають за кордон

Верховна Рада на засіданні у середу, 20 березня, змінила поріг вартості товарів, які пересилають за кордон у міжнародних поштових або експрес-відправленнях без письмового декларування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Згідно зі внесеними змінами без письмової митної декларації можна відправляти товари, сумарна митна вартість яких не перевищує тисячу євро. Раніше бізнес був зобов'язаний подавати письмову митну декларацію у разі пересилання товарів вартістю понад 150 євро.

Як зазначається, тепер оператор поштового зв'язку або експрес-перевізник має подавати додатковий реєстр міжнародних поштових або експрес-відправлень у випадку, якщо на товари не встановлено вивізного мита або ж не поширюються обмеження, передбачені ст. 197 Митного кодексу.

Окрім цього з 1 травня 2024 року буде скасовано мораторій на документальні перевірки та зустрічні звірки, які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, крім документальних перевірок, зустрічних звірок, на які встановлено мораторій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що для українців створили "Єдине вікно для міжнародної торгівлі". Воно дозволить переглядати статус митного оформлення міжнародних поштових та експрес відправлень.

Також РБК-Україна писало, що 1 листопада Кабмін запровадив нові правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану.

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