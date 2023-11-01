В Україні запровадили нові правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на Мінагрополітики.

Мова йде про експериментальну постанову № 1132 "Про реалізацію експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану".

Нові правила мають унеможливити зловживання та порушення законодавства, а також захистити права агропідприємців. Для цього буде сформовано перелік верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів. Зокрема, зернових, олійних і продуктів переробки.

Зокрема підприємець для включення в перелік експортерів повинен відповідати 4 критеріям:

бути платником ПДВ на момент подачі заявки на експорт та станом на 23 лютого 2022 року;

не мати податкового боргу з повернення валютної виручки;

щодо підприємця не складався акт ДПС про відсутність за місцем юридичної реєстрації при перевірці дотримання валютного законодавства;

підприємець має документальне підтвердження від банку, з яким працює, що з 23 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року він провів хоча б одну успішну експортну операцію, по якій було повернення валютної виручки.

При цьому рішення про включення в перелік експортерів буде ухвалюватися протягом трьох робочих днів після подачі заявки в Державний аграрний реєстр (так звана "Дія для аграріїв"). Постанова набере чинності і почне діяти з 10 листопада, до того часу митниця буде оформлювати експорт за чинними процедурами.

Зерновий коридор

Україна продовжує працювати над розширенням морського коридору, оскільки Росія після виходу із "зернової угоди" продовжує створювати загрози для судноплавства.

Водночас Греція готова надати альтернативний маршрут експорту українського зерна через свої порти.

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