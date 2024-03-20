В Украине изменили правила таможенного декларирования товаров, пересылающих за границу

Верховная Рада на заседании в среду, 20 марта, изменила порог стоимости товаров, пересылаемых за границу в международных почтовых или экспресс-отправлениях без письменного декларирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Согласно внесенным изменениям без письменной таможенной декларации, можно отправлять товары, суммарная таможенная стоимость которых не превышает тысячу евро. Ранее бизнес был обязан подавать письменную таможенную декларацию при пересылке товаров стоимостью свыше 150 евро.

Как отмечается, теперь оператор почтовой связи или экспресс-перевозчик должен подавать дополнительный реестр международных почтовых или экспресс-отправлений в случае, если на товары не установлены вывозные пошлины или не распространяются ограничения, предусмотренные ст. 197 Таможенного кодекса.

Кроме этого, с 1 мая 2024 года будет отменен мораторий на документальные проверки и встречные сверки, которые были начаты и не завершены до 24 февраля 2022 года, кроме документальных проверок, встречных сверок, на которые установлен мораторий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что для украинцев создали "Единое окно для международной торговли". Оно позволит пересматривать статус таможенного оформления международных почтовых и экспресс отправлений.

Также РБК-Украина писала, что 1 ноября Кабмин ввел новые правила экспорта агропродукции в условиях военного положения.

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