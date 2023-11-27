ua en ru
Пн, 27 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці зможуть відстежувати статус митного оформлення вантажів із-за кордону. Як це зробити

Понеділок 27 листопада 2023 16:04
UA EN RU
Українці зможуть відстежувати статус митного оформлення вантажів із-за кордону. Як це зробити Ілюстративне фото: українці зможуть відстежувати статус митного оформлення вантажів із-за кордону (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Для українців створили "Єдине вікно для міжнародної торгівлі". Воно дозволить переглядати статус митного оформлення міжнародних поштових та експрес відправлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду.

"Єдине вікно для міжнародної торгівлі" Державної митної служби України - це сервіс не лише для учасників зовнішньоекономічної діяльності, але і для громадян", - сказано у повідомленні.

Як пояснили в Кабміні, користувачі зможуть отримати статус проходження посилки на митниці, вказавши її номер.

Для цього необхідно увійти до Особистого Кабінету - https://cabinet.customs.gov.ua/post - і додатково вказати ту адресу електронної пошти, яку було надано оператору або відправнику. Потім користувач отримає можливість бачити повний протокол проходження посилки через процес митного оформлення.

Нагадаємо, раніше в Україні змінилися і правила надання гуманітарної допомоги. Уряд зняв низку обмежень для ввезення товарів як гумдопомогу без сплати податків та запровадив спрощений порядок їх декларування.

Також РБК-Україна писало, що 1 листопада Кабмін запровадив нові правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Державна митна служба
NEWS
Снігова пастка, перекриті траси та знеструмлення: які наслідки негоди в Україні
Снігова пастка, перекриті траси та знеструмлення: які наслідки негоди в Україні
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах