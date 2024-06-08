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В Україні змінили час дії графіків відключення світла: сьогодні розпочнуться пізніше

Україна, Субота 08 червня 2024 16:42
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В Україні змінили час дії графіків відключення світла: сьогодні розпочнуться пізніше Фото: в Україні 8 червня світло відключатимуть з 18:00 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В "Укренерго" розпорядилися задіяти графіки відключень світла сьогодні, 8 червня, з 18:00 замість 16:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як зазначили у ДТЕК із посиланням на повідомлення "Укренерго", ситуація в енергосистемі дозволяє, щоб графіки по Україні почали діяти з 18:00.

У разі будь-яких змін у компанії обіцяли додатково поінформувати українців.

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 7 червня, в "Укренерго" розповіли про те, як в Україні діятимуть графіки відключень світла 8 червня.

Зокрема, графіки вже застосовували з 00:00 до 05:00. Також їх мали задіяти з 16:00 до 24:00.

Сьогодні перший день за весь тиждень, коли графіки по всій країні не діють цілодобово.

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ДТЕК Укренерго Електроенергія Вимкнення світла Графік відключення світла
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