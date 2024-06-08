В Украине изменили время действия графиков отключения света: сегодня начнутся позже

В "Укрэнерго" распорядились задействовать графики отключений света сегодня, 8 июня, с 18:00 вместо 16:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram .

Как отметили в ДТЭК со ссылкой на сообщение "Укрэнерго", ситуация в энергосистеме позволяет, чтобы графики по Украине начали действовать с 18:00.

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 7 июня, в "Укрэнерго" рассказали о том, как в Украине будут действовать графики отключений света 8 июня.

В частности, графики уже применяли с 00:00 до 05:00. Также их должны были задействовать с 16:00 до 24:00.

Сегодня первый день за всю неделю, когда графики по всей стране не действуют целые сутки.

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