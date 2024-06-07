На вихідних світла буде більше. "Укренерго" розповіло про обмеження в суботу

В Україні у суботу, 8 червня, відключення світла буде відбуватись лише у певні години зранку та ввечері. Вони будуть діяти по всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За даними "Укренерго", вдень суботи відключення світла не прогнозуються. Графіки будуть діяти з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00. Однак у разі зміни ситуації буде повідомлено окремо.

"Енергоспоживання об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежиться", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в ніч з пʼятниці на суботу в Україні запрацює додатковий блок на АЕС. Це дозволить покращити роботу енергосистеми.

Відключення світла в Україні

Після ударів Росії по енергоінфраструктурі в Україні були змушені ввести графіки відключення світла. Через високий рівень споживання електроенергії періодично вводяться аварійні відключення.

Через це українців просять економніше споживати електроенергію. Зокрема, Кабінет міністрів України доручив органам державної влади завдання зменшити споживання електроенергії.

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