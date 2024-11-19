В Україні зменшилася кількість вакансій: які професії зараз найбільш затребувані

На "Єдиному порталі вакансій", що об’єднує пропозиції роботи від провідних платформ, зафіксовано скорочення кількості пропозицій. Експерти зазначають, що це пов'язано із сезонними особливостями на ринку праці.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості.

Станом на 18 листопада 2024 року кількість вакансій зменшилася на 35 тисяч порівняно з початком серпня, і наразі становить 222 тисячі. Експерти пов’язують зниження пропозицій із сезонними коливаннями на ринку праці. Найбільше скоротилася кількість вакансій у таких сферах:

маркетинг і реклама

громадське харчування (кафе та ресторани)

торгівля

Водночас зріс попит на працівників у галузі обслуговування опалювального обладнання, зокрема на опалювачів.

Основні вимоги роботодавців

Ключові вимоги до працівників залишаються незмінними. Роботодавці очікують:

достатнього рівня кваліфікації

відповідного досвіду роботи

володіння гнучкими навичками, серед яких відповідальність, дисциплінованість, стресостійкість і вміння працювати в команді

Також у Державній службі зайнятості акцентують увагу на тому, що конкретні вимоги залежать від професії, характеру й умов роботи.