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В Україні зменшилася кількість вакансій: які професії зараз найбільш затребувані

Україна, Київ, Вівторок 19 листопада 2024 13:20
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В Україні зменшилася кількість вакансій: які професії зараз найбільш затребувані Фото: Пошук роботи (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

На "Єдиному порталі вакансій", що об’єднує пропозиції роботи від провідних платформ, зафіксовано скорочення кількості пропозицій. Експерти зазначають, що це пов'язано із сезонними особливостями на ринку праці.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіли у Державній службі зайнятості.

Станом на 18 листопада 2024 року кількість вакансій зменшилася на 35 тисяч порівняно з початком серпня, і наразі становить 222 тисячі. Експерти пов’язують зниження пропозицій із сезонними коливаннями на ринку праці. Найбільше скоротилася кількість вакансій у таких сферах:

  • маркетинг і реклама
  • громадське харчування (кафе та ресторани)
  • торгівля

Водночас зріс попит на працівників у галузі обслуговування опалювального обладнання, зокрема на опалювачів.

Основні вимоги роботодавців

Ключові вимоги до працівників залишаються незмінними. Роботодавці очікують:

  • достатнього рівня кваліфікації
  • відповідного досвіду роботи
  • володіння гнучкими навичками, серед яких відповідальність, дисциплінованість, стресостійкість і вміння працювати в команді

Також у Державній службі зайнятості акцентують увагу на тому, що конкретні вимоги залежать від професії, характеру й умов роботи.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні з’явився мобільний застосунок для пошуку роботи, який вже доступний для завантаження в App Store та Google Play. Крім вакансій, користувачі можуть подавати заявки на навчання чи підвищення кваліфікації, реєструватися в електронній черзі, створювати електронний кабінет пошукача роботи, звертатися до кар’єрного радника, планувати зустрічі з роботодавцями, проходити онлайн-курси та отримувати довідки.

Також ми писали, що уряд України запустив експериментальний проект, спрямований на навчання та працевлаштування жінок у галузях, де їхня участь традиційно була обмеженою. Реалізація проекту запланована на два роки.

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