Дефіцит кадрів. Жінки працюватимуть на "чоловічих" посадах: перелік
Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проект для навчання та працевлаштування жінок у тих сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Проект повинні реалізувати протягом двох років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Відтепер жінок будуть навчати та працевлаштовувати на “чоловічі” посади. У зв’язку з тим, що на ринку праці в Україні виник дефіцит кадрів. Зокрема, через повномасштабне вторгнення РФ. У пояснювальній записці зазначили, що наразі роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади.
Перелік професій
Уряд затвердив перелік професій для професійного навчання та подальшого працевлаштування жінок у нетипових сферах. Загалом до нього включили 31 посаду:
- верстатник деревообробних верстатів;
- верстатник широкого профілю;
- водій автотранспортних засобів (категорії C1, С, D1, D, С1Е, СЕ, D1E і DE);
- водій навантажувача;
- водій трамвая;
- водій тролейбуса;
- електрогазозварник;
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
- електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок;
- майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;
- майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики;
- машиніст екскаватора;
- машиніст крана;
- машиніст крана металургійного виробництва;
- монтажник систем утеплення будівель:
- оператор верстатів з програмним керуванням;
- оператор дистанційно керованих апаратів;
- оператор котельні;
- помічник машиніста електровоза;
- помічник машиніста тепловоза;
- слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;
- слюсар з ремонту рухомого складу;
- слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;
- слюсар-ремонтник;
- столяр;
- столяр будівельний;
- тесляр;
- токар;
- тракторист;
- тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва;
- фрезерувальник.
Читайте також, повномасштабна війна в Україні стала викликом для ринку праці. Жінки все частіше опановують традиційно "чоловічі" професії у промисловості, транспорті, аграрній сфері.
Раніше ми писали, як війна в Україні змінила ринок праці. Служба зайнятості надавала програми перекваліфікації та "ваучери" на навчання для жінок. Частина жінок, які проходили навчання в ДСЗ у 2023 році обирали професії машиніста котельні, водія громадського транспорту, верстатника, електрозварювальника.