Дефіцит кадрів. Жінки працюватимуть на "чоловічих" посадах: перелік

Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проект для навчання та працевлаштування жінок у тих сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Проект повинні реалізувати протягом двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Відтепер жінок будуть навчати та працевлаштовувати на “чоловічі” посади. У зв’язку з тим, що на ринку праці в Україні виник дефіцит кадрів. Зокрема, через повномасштабне вторгнення РФ. У пояснювальній записці зазначили, що наразі роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади.

Перелік професій

Уряд затвердив перелік професій для професійного навчання та подальшого працевлаштування жінок у нетипових сферах. Загалом до нього включили 31 посаду: