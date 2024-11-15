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Дефіцит кадрів. Жінки працюватимуть на "чоловічих" посадах: перелік

Україна, П'ятниця 15 листопада 2024 16:40
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Дефіцит кадрів. Жінки працюватимуть на "чоловічих" посадах: перелік Фото: Жінки працюватимуть на нетипових посадах (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проект для навчання та працевлаштування жінок у тих сферах, де вони були традиційно недостатньо представлені. Проект повинні реалізувати протягом двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Відтепер жінок будуть навчати та працевлаштовувати на “чоловічі” посади. У зв’язку з тим, що на ринку праці в Україні виник дефіцит кадрів. Зокрема, через повномасштабне вторгнення РФ. У пояснювальній записці зазначили, що наразі роботодавці готові залучати жінок на нетипові посади.

Перелік професій

Уряд затвердив перелік професій для професійного навчання та подальшого працевлаштування жінок у нетипових сферах. Загалом до нього включили 31 посаду:

  • верстатник деревообробних верстатів;
  • верстатник широкого профілю;
  • водій автотранспортних засобів (категорії C1, С, D1, D, С1Е, СЕ, D1E і DE);
  • водій навантажувача;
  • водій трамвая;
  • водій тролейбуса;
  • електрогазозварник;
  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування;
  • електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок;
  • майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;
  • майстер з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики;
  • машиніст екскаватора;
  • машиніст крана;
  • машиніст крана металургійного виробництва;
  • монтажник систем утеплення будівель:
  • оператор верстатів з програмним керуванням;
  • оператор дистанційно керованих апаратів;
  • оператор котельні;
  • помічник машиніста електровоза;
  • помічник машиніста тепловоза;
  • слюсар з ремонту колісних транспортних засобів;
  • слюсар з ремонту рухомого складу;
  • слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування;
  • слюсар-ремонтник;
  • столяр;
  • столяр будівельний;
  • тесляр;
  • токар;
  • тракторист;
  • тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва;
  • фрезерувальник.

Читайте також, повномасштабна війна в Україні стала викликом для ринку праці. Жінки все частіше опановують традиційно "чоловічі" професії у промисловості, транспорті, аграрній сфері.

Раніше ми писали, як війна в Україні змінила ринок праці. Служба зайнятості надавала програми перекваліфікації та "ваучери" на навчання для жінок. Частина жінок, які проходили навчання в ДСЗ у 2023 році обирали професії машиніста котельні, водія громадського транспорту, верстатника, електрозварювальника.

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