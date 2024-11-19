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В Украине уменьшилось количество вакансий: какие профессии сейчас наиболее востребованы

Украина, Киев, Вторник 19 ноября 2024 13:20
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В Украине уменьшилось количество вакансий: какие профессии сейчас наиболее востребованы Фото: Поиск работы (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

На "Едином портале вакансий", объединяющем предложения работы от ведущих платформ, зафиксировано сокращение количества предложений. Эксперты отмечают, что это связано с сезонными особенностями на рынке труда.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости.

По состоянию на 18 ноября 2024 года количество вакансий уменьшилось на 35 тысяч по сравнению с началом августа и сейчас составляет 222 тысячи. Эксперты связывают понижение предложений с сезонными колебаниями на рынке труда. Больше всего сократилось количество вакансий в следующих областях:

  • маркетинг и реклама
  • общепит (кафе и рестораны)
  • торговля

В то же время вырос спрос на работников в области обслуживания отопительного оборудования, в частности, на отопителей.

Основные требования работодателей

Ключевые требования к работникам остаются неизменными. Работодатели ожидают:

  • достаточного уровня квалификации
  • соответствующего опыта работы
  • владение гибкими навыками, среди которых ответственность, дисциплинированность, стрессоустойчивость и умение работать в команде

Также в Государственной службе занятости акцентируют внимание на том, что конкретные требования зависят от профессии, характера и условий работы.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине появилось мобильное приложение для поиска работы, которое уже доступно для загрузки в App Store и Google Play. Кроме вакансий, пользователи могут подавать заявки на обучение или повышение квалификации, регистрироваться в электронной очереди, создавать электронный кабинет поисковика, обращаться к карьерному советнику, планировать встречи с работодателями, проходить онлайн-курсы и получать справки.

Также мы писали, что правительство Украины запустило экспериментальный проект, направленный на обучение и трудоустройство женщин в отраслях, где их участие традиционно было ограничено. Реализация проекта намечена на два года.

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