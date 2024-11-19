В Украине уменьшилось количество вакансий: какие профессии сейчас наиболее востребованы

На "Едином портале вакансий", объединяющем предложения работы от ведущих платформ, зафиксировано сокращение количества предложений. Эксперты отмечают, что это связано с сезонными особенностями на рынке труда.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в Государственной службе занятости.

По состоянию на 18 ноября 2024 года количество вакансий уменьшилось на 35 тысяч по сравнению с началом августа и сейчас составляет 222 тысячи. Эксперты связывают понижение предложений с сезонными колебаниями на рынке труда. Больше всего сократилось количество вакансий в следующих областях:

маркетинг и реклама

общепит (кафе и рестораны)

торговля

В то же время вырос спрос на работников в области обслуживания отопительного оборудования, в частности, на отопителей.

Основные требования работодателей

Ключевые требования к работникам остаются неизменными. Работодатели ожидают:

достаточного уровня квалификации

соответствующего опыта работы

владение гибкими навыками, среди которых ответственность, дисциплинированность, стрессоустойчивость и умение работать в команде

Также в Государственной службе занятости акцентируют внимание на том, что конкретные требования зависят от профессии, характера и условий работы.