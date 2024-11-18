В Україні запустили новий додаток для пошуку роботи: що відомо

В Україні з’явився новий застосунок для пошуку роботи. Його запустила Державна служба зайнятості. Він уже доступний для завантаження в App Store та Google Play.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство економіки України .

Державна служба зайнятості за підтримки урядів Польщі, Німеччини та Програми розвитку ООН (ПРООН) представила мобільний застосунок "Державна служба зайнятості". Зазначається що, цей застосунок має стати найбільшою в Україні базою вакансій зі зручними фільтрами, зокрема за наявністю житла чи для ветеранів.

Крім пошуку роботи, користувачі можуть подати заявку на навчання, отримати ваучер для підвищення кваліфікації, зареєструватися в електронній черзі, створити електронний кабінет пошукача роботи, звернутися до кар’єрного радника або спланувати зустріч із потенційним роботодавцем. Також у застосунку є можливість пройти онлайн-курс чи отримати довідку.

Авторизація здійснюється через КЕП, Bank ID, Дія.Підпис або в гостьовому режимі. Користуватися сервісом можуть і українці за кордоном.

За даними Державної служби зайнятості, у 2023 році послугами служби скористалися 665 тисяч українців, а цього року вже понад 548 тисяч людей. Із запуском мобільного застосунку очікується значне зменшення навантаження на фізичні центри зайнятості.

Зараз функції застосунку повністю орієнтовані на пошукачів роботи, але у планах – розробка функціоналу для роботодавців, що дозволить зробити простішим процес пошуку персоналу.