В Україні запустили новий додаток для пошуку роботи: що відомо
В Україні з’явився новий застосунок для пошуку роботи. Його запустила Державна служба зайнятості. Він уже доступний для завантаження в App Store та Google Play.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство економіки України.
Державна служба зайнятості за підтримки урядів Польщі, Німеччини та Програми розвитку ООН (ПРООН) представила мобільний застосунок "Державна служба зайнятості". Зазначається що, цей застосунок має стати найбільшою в Україні базою вакансій зі зручними фільтрами, зокрема за наявністю житла чи для ветеранів.
Крім пошуку роботи, користувачі можуть подати заявку на навчання, отримати ваучер для підвищення кваліфікації, зареєструватися в електронній черзі, створити електронний кабінет пошукача роботи, звернутися до кар’єрного радника або спланувати зустріч із потенційним роботодавцем. Також у застосунку є можливість пройти онлайн-курс чи отримати довідку.
Авторизація здійснюється через КЕП, Bank ID, Дія.Підпис або в гостьовому режимі. Користуватися сервісом можуть і українці за кордоном.
За даними Державної служби зайнятості, у 2023 році послугами служби скористалися 665 тисяч українців, а цього року вже понад 548 тисяч людей. Із запуском мобільного застосунку очікується значне зменшення навантаження на фізичні центри зайнятості.
Зараз функції застосунку повністю орієнтовані на пошукачів роботи, але у планах – розробка функціоналу для роботодавців, що дозволить зробити простішим процес пошуку персоналу.
Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проєкт, спрямований на навчання та працевлаштування жінок у сферах, де вони традиційно недостатньо представлені. Ініціатива триватиме два роки. Уряд затвердив перелік із 31 професії для навчання та подальшого працевлаштування, серед яких водії трамваїв і тролейбусів, електромонтери, слюсарі, машиністи, столяри, трактористи та оператори верстатів із програмним керуванням.
Також ми розповідали, що на ринку праці України відчувається гострий дефіцит спеціалістів у вузькопрофільних галузях. Хоча кількість вакансій від працедавців відновилася до рівня минулого року, конкуренція на одне місце залишається нижчою, ніж до початку повномасштабного вторгнення РФ. Серед найбільш затребуваних фахівців: спеціалісти з комунікацій, диджиталу, маркетингу, бізнес-розвитку та продажів; інженери та працівники оборонно-промислового комплексу, які вміють працювати з металом та обладнанням.
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