В Україні збільшують податок. Хто, коли і чому платитиме більше

Верховна рада України схвалила зміни до Податкового кодексу, згідно з якими повертаються перевірки та довоєнні податки. Нові правила набирають чинності з 1 серпня 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №8401.
Згідно з документом, з 1 серпня скасовується єдиний податок за ставкою 2%. При цьому перехід регулюється наступним чином.
Крім того, ФОП I і II груп з 1 серпня знову зобов'язані сплачувати єдиний податок, скасовується заборона на штрафи за порушення податкового законодавства, а також відновлюються терміни подання податкової звітності.
Верховна рада у перші місяці повномасштабного вторгнення запровадила низку податкових послаблень. Зокрема, для ФОП III групи ставку оподаткування було знижено з 5% до 2%.
Причому на цю модель дозволили перейти не лише тим, хто був на спрощеній ставці, а й усім підприємствам із доходом до 10 млрд. гривень на рік. Таке рішення пояснювалося необхідністю підтримати бізнес та вивести економіку з шокового стану.
Водночас податкові пільги негативно позначилися на надходження до бюджету. За оцінками голови податкового комітету Ради Данила Гетьманцева, лише за 8 місяців дії пільгових ставок фінансові втрати становили до 10 млрд гривень.
На ставку 2% упродовж минулого року перейшли понад 300 тисяч підприємців. З них близько 40 тисяч - юридичні особи.
Скасування 2% податку та прийняття законопроекту № 8401 є важливою умовою, передбаченою угодою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про програму на 15,6 млрд доларів.
Зокрема, у квітні було опубліковано структурні 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати у рамках нової програми. Серед іншого, наша країна зобов'язалася повернути довоєнні податки до кінця червня.
Як пише "Інтерфакс-Україна", напередодні глава місії МВФ в Україні Гевін Грей після рішення фонду виділити другий транш на 890 млн доларів заявив, що Рада директорів погодилася надати додатковий час для скасування 2% єдиного податку.
"Ми зрозуміли, що владі потрібен додатковий час, щоб отримати схвалення парламенту... Тому ми очікуємо, що цей закон буде ухвалено до кінця липня", - заявив він на брифінгу.
Зазначимо, закон уже ухвалено, і довоєнні податки повертаються з 1 серпня.
За словами Грея, за останні місяці в Україні не було затримок щодо домовленостей з реалізації реформ. А найближчими маяками він назвав повернення декларування чиновників, відновлення функцій НАЗК із перевірки декларацій, боротьбу з відмиванням грошей та посилені перевірки політично значущих осіб.
З 1 серпня частково скасовується мораторій на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.
Також повертається відповідальність за порушення у сфері застосування касових апаратів. При цьому, якщо порушення скоєно на прифронтових територіях або в зоні бойових дій, штрафувати за них не будуть. Виняток не стосується торгівлі підакцизними товарами.
Крім цього передбачено:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 липня повертаються довоєнні податки на пальне. РБК-Україна писало, на скільки можуть зрости ціни на бензин, дизель та автомобільний газ.
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