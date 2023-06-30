В Украине повышают налог. Кто, когда и почему будет платить больше

Отмена 2%-ого налога для ФОП

Согласно документу, с 1 августа отменяется единый налог по ставке 2%. При этом переход регулируется следующим образом.

ФОПы смогут подать заявление об отказе от применения 2%-ого единого налога и указать, на какую систему налогообложение хотят перейти. Без подачи такого заявления их автоматически переведут на ту систему, на которой они были до перехода на 2%

новые ФОПы, которые со дня регистрации были на 2%, автоматически будут считаться плательщиками единого налога III группы со ставкой 5%

тем, у кого была приостановлена регистрация плательщиком НДС, автоматически восстанавливаются права и обязанности

тем, кто 2023 году перешел с 2% на общую систему, дается право повторно в этом году перейти на упрощенную систему на свой выбор (нужно подать заявление). Если заявление подается до 1 сентября, то плательщиками единого налога они будут считаться с 1 августа

Кроме того, ФОПы I и II групп с 1 августа снова обязаны платить единый налог, отменяется запрет на штрафы за нарушение налогового законодательства, а также восстанавливаются сроки предоставления налоговой отчетности.

Что за 2%-ый налог

Верховная рада в первые месяцы полномасштабного вторжения ввела ряд налоговых послаблений. В частности, для ФОП III группы ставка налогообложения была снижена с 5% до 2%.

Причем на данную модель разрешили перейти не только тем, кто был на упрощенной ставке, но и всем предприятиям с доходом до 10 млрд гривен в год. Такое решение объяснялось необходимостью поддержать бизнес и вывести экономику из шокового состояния.

В то же время налоговые льготы негативно сказались на поступлениях в бюджет. По оценкам главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева, только за 8 месяцев действия льготных ставок финансовые потери составили до 10 млрд гривен.

На ставку 2% в течение прошлого года перешли более 300 тысяч предпринимателей. Из них около 40 тысяч - юридические лица.

Возвращение налогов - один из маяков МВФ

Отмена 2%-ого налога и принятие законопроекта № 8401 является важным условием, предусмотренным соглашением с Международным валютным фондом (МВФ) о программе на 15,6 млрд долларов.

В частности, в апреле были опубликованы структурные 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках новой программы. Среди прочего наша страна обязалась вернуть довоенные налоги до конца июня.

Как пишет "Интерфакс-Украина", накануне глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей после решения фонда выделить второй транш на 890 млн долларов заявил, что Совет директоров согласился предоставить дополнительное время для отмены 2%-ого единого налога.

"Мы поняли, что властям нужно дополнительное время, чтобы получить одобрение парламента... Поэтому мы ожидаем, что этот закон будет принят до конца июля", - заявил он на брифинге.

Отметим, закон уже принят, и довоенные налоги возвращаются с 1 августа.

По словам Грея, за последние месяцы в Украине не было задержек относительно договоренностей в реализации реформ. А ближайшими маяками он назвал возвращение декларирования чиновников, восстановление функций НАПК по проверке деклараций, борьбу с отмыванием денег и усиленные проверки политически значимых лиц.

Что еще ждет украинский бизнес

С 1 августа частично отменяется мораторий на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

Также возвращается ответственность за нарушения в сфере применения кассовых аппаратов. При этом если нарушения совершены на прифронтовых территориях или в зоне боевых действий, штрафовать за них не будут. Исключение не касается торговли подакцизными товарами.

Помимо этого предусмотрено: