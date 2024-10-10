В Україні збільшаться податки, але військовий збір зросте не для всіх: що відомо

Підвищення податків для українців

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада схвалила проект змін до Податкового кодексу в першому читанні. Профільний комітет парламенту підтримав законопроект до другого читання 4 жовтня.

Законопроект передбачає підвищення військового збору для громадян та встановлення військового збору для ФОП. Також запроваджуються авансові платежі з податку на прибуток для АЗС.

Крім того, будуть встановлені ставки податку на прибуток для банків у розмірі 50%.

Частина норм з ухваленого Верховною Радою законопроекта набере чинності з 1 жовтня заднім числом.

Детальніше про те, що буде з податками та за що будуть платити українці - у матеріалі РБК-Україна.

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