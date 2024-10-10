UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В Україні збільшаться податки, але військовий збір зросте не для всіх: що відомо

Фото: Рада підтримала підвищення податків в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна Рада України прийняла історичний законопроект про збільшення податків. Він передбачає підвищення військового збору, але не для всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект №11416д підтримали в цілому 247 народних депутатів.

t.me/yzheleznyak

Під час розгляду законопроекту у другому читанні Верховна Рада проголосувала за декілька правок. Зокрема, парламент підтримав правку, яка залишає для військовослужбовців військовий збір на рівні 1,5%. 

Для всіх інших військовий збір зросте з 1,5% до 5%.

Підвищення податків для українців

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада схвалила проект змін до Податкового кодексу в першому читанні. Профільний комітет парламенту підтримав законопроект до другого читання 4 жовтня.

Законопроект передбачає підвищення військового збору для громадян та встановлення військового збору для ФОП. Також запроваджуються авансові платежі з податку на прибуток для АЗС.

Крім того, будуть встановлені ставки податку на прибуток для банків у розмірі 50%.

Частина норм з ухваленого Верховною Радою законопроекта набере чинності з 1 жовтня заднім числом.

Детальніше про те, що буде з податками та за що будуть платити українці - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПодаткиВерховна рада