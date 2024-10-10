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В Украине увеличатся налоги, но военный сбор вырастет не для всех: что известно

Фото: Рада поддержала повышение налогов в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Верховная Рада Украины приняла исторический законопроект об увеличении налогов. Он предполагает повышение военного сбора, но не для всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект №11416д поддержали в целом 247 народных депутатов.

t.me/yzheleznyak

При рассмотрении законопроекта во втором чтении Верховная Рада проголосовала за несколько правок. В частности, парламент поддержал правку, оставляющую для военнослужащих военный сбор на уровне 1,5%.

Для всех остальных военный сбор вырастет с 1,5 до 5%.

Повышение налогов для украинцев

Напомним, 17 сентября Верховная Рада одобрила проект изменений в Налоговый кодекс в первом чтении. Профильный комитет парламента поддержал законопроект ко второму чтению 4 октября.

Законопроект предусматривает повышение военного сбора для граждан и установление военного сбора для ФЛП. Также вводятся авансовые платежи по налогу на прибыль для АЗС.

Кроме того, будут установлены ставки налога на прибыль для банков в размере 50%.

Часть норм с принятого Верховной Радой законопроекта вступит в силу с 1 октября задним числом.

Детальнее о том, что будет с налогами и за что будут платить украинцы - в материале РБК-Украина.

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