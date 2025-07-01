В Україні збільшать терміни базової загальної військової підготовки: чому навчатимуть

В Україні вже найближчим часом подовжать терміни базової загальної військової підготовки (БЗВП) до 51 дня, особлива увага приділятиметься боротьбі з ворожими дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Від підготовки солдата залежить ефективність наших підрозділів, кількість знищених ворогів, збереження життя самого солдата. Термін базової загальної підготовки буде збільшено – до 51 дня (порівняно з 49 днями наразі). Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника", - зазначив Сирський.

За його словами, це одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується.

"Розвиваємо базову підготовку в тилових смугах бригад. Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід’ємною складовою їхньої бойової готовності", - додав він.

Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що скупчення особового складу та військової техніки, а також розміщення військовослужбовців у наметових містечках заборонені.

Сирський також підкреслив, що за напрямок підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Ігор Скибюк.