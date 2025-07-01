ua en ru
Вт, 01 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні збільшать терміни базової загальної військової підготовки: чому навчатимуть

Вівторок 01 липня 2025 09:59
UA EN RU
В Україні збільшать терміни базової загальної військової підготовки: чому навчатимуть Фото: Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні вже найближчим часом подовжать терміни базової загальної військової підготовки (БЗВП) до 51 дня, особлива увага приділятиметься боротьбі з ворожими дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Від підготовки солдата залежить ефективність наших підрозділів, кількість знищених ворогів, збереження життя самого солдата. Термін базової загальної підготовки буде збільшено – до 51 дня (порівняно з 49 днями наразі). Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника", - зазначив Сирський.

За його словами, це одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується.

"Розвиваємо базову підготовку в тилових смугах бригад. Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід’ємною складовою їхньої бойової готовності", - додав він.

Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що скупчення особового складу та військової техніки, а також розміщення військовослужбовців у наметових містечках заборонені.

Сирський також підкреслив, що за напрямок підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майор Ігор Скибюк.

Зміни у БЗВП

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що військове командування працює над тим, щоб підготовка до участі в бойових діях тривала два місяці.

Також раніше повідомлялось, що з 1 вересня 2025 року у вищих навчальних закладах буде запроваджено базову загальновійськову підготовку.

Вона буде складатися з теоретичного і практичного курсів. Теоретичний мають пройти і чоловіки і жінки. Практичний - обов'язковий для для чоловіків. Водночас, якщо жінки захочуть пройти практичний курс БЗВП, вони матимуть тоді пройти ВЛК, бути придатними до військової служби і стати на облік в ТЦК.

Детальніше про БЗВП - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Олександр Сирський
Новини
Долар і євро дорожчають: які курси в обмінниках на початку липня
Долар і євро дорожчають: які курси в обмінниках на початку липня
Аналітика
Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду