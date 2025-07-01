В Украине увеличат сроки базовой общей военной подготовки: чему будут учить
В Украине уже в ближайшее время продлят сроки базовой общей военной подготовки (БОВП) до 51 дня, особое внимание будет уделяться борьбе с вражескими дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
"От подготовки солдата зависит эффективность наших подразделений, количество уничтоженных врагов, сохранение жизни самого солдата. Срок базовой общей подготовки будет увеличен - до 51 дня (по сравнению с 49 днями сейчас). Двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника", - отметил Сырский.
По его словам, это одна из новаций шестого издания программы БЗВП, работа над которым завершается.
"Развиваем базовую подготовку в тыловых полосах бригад. Осознаем всю сложность ситуации и усиливаем психологическую подготовку военнослужащих, что является неотъемлемой составляющей их боевой готовности", - добавил он.
Главнокомандующий ВСУ также отметил, что скопление личного состава и военной техники, а также размещение военнослужащих в палаточных городках запрещены.
Сырский также подчеркнул, что за направление подготовки будет отвечать новоназначенный заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Скибюк.
Изменения в БЗВП
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что военное командование работает над тем, чтобы подготовка к участию в боевых действиях длилась два месяца.
Также ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в высших учебных заведениях будет введена базовая общевойсковая подготовка.
Она будет состоять из теоретического и практического курсов. Теоретический должны пройти и мужчины и женщины. Практический - обязательный для для мужчин. В то же время, если женщины захотят пройти практический курс БЗВП, они должны будут тогда пройти ВВК, быть годными к военной службе и стать на учет в ТЦК.
Подробнее о БЗВП - в материале РБК-Украина.
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