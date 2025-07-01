ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине увеличат сроки базовой общей военной подготовки: чему будут учить

Вторник 01 июля 2025 09:59
UA EN RU
В Украине увеличат сроки базовой общей военной подготовки: чему будут учить Фото: Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине уже в ближайшее время продлят сроки базовой общей военной подготовки (БОВП) до 51 дня, особое внимание будет уделяться борьбе с вражескими дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"От подготовки солдата зависит эффективность наших подразделений, количество уничтоженных врагов, сохранение жизни самого солдата. Срок базовой общей подготовки будет увеличен - до 51 дня (по сравнению с 49 днями сейчас). Двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника", - отметил Сырский.

По его словам, это одна из новаций шестого издания программы БЗВП, работа над которым завершается.

"Развиваем базовую подготовку в тыловых полосах бригад. Осознаем всю сложность ситуации и усиливаем психологическую подготовку военнослужащих, что является неотъемлемой составляющей их боевой готовности", - добавил он.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что скопление личного состава и военной техники, а также размещение военнослужащих в палаточных городках запрещены.

Сырский также подчеркнул, что за направление подготовки будет отвечать новоназначенный заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Скибюк.

Изменения в БЗВП

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что военное командование работает над тем, чтобы подготовка к участию в боевых действиях длилась два месяца.

Также ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в высших учебных заведениях будет введена базовая общевойсковая подготовка.

Она будет состоять из теоретического и практического курсов. Теоретический должны пройти и мужчины и женщины. Практический - обязательный для для мужчин. В то же время, если женщины захотят пройти практический курс БЗВП, они должны будут тогда пройти ВВК, быть годными к военной службе и стать на учет в ТЦК.

Подробнее о БЗВП - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Александр Сырский
Новости
Армия РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
Армия РФ потеряла за сутки почти 1000 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства