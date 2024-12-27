Підготовка до участі у бойових діях триватиме 2 місяці, - Сирський

Військове командування України працює над тим, щоб підготовка до участі в бойових діях загалом тривала два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.

"Відповідно до прийнятих мною рішень вже маємо перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця - замість колишнього 30-денного навчання", - заявив Сирський.

За словами головнокомандувача ЗСУ, подальший курс новачка у військовій частині передбачений 5-14 діб, але у нинішніх умовах інтенсивних бойових дій - відповідна вимога не завжди дотримується. У зв'язку з цим, під час підсумкової річної наради, він наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах.

"Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою", - додав він.

Зокрема під час наради Сирський визначив задачі для покращення якості підготовки та її нарощення.

Підготовка бійців ЗСУ

Усі мобілізовані в Україні перед направленням до своїх підрозділів обов’язково проходять курс базової загальновійськової підготовки. Цей курс спрямований на відпрацювання основних навичок, необхідних для ефективного виконання завдань на полі бою, а також надання базових знань з військової справи.

З 1 листопада навчальні центри в Україні перейшли на оновлену програму базової підготовки. Тепер її тривалість становить 1,5 місяця, що більше, ніж попередній термін у 30 днів.