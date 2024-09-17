В Україні збільшать податки: скільки потрібно буде платити вже з 1 жовтня

Верховна Рада схвалила проєкт змін до Податкового кодексу в першому читанні. Планується, що після ухвалення в цілому податки підвищать з 1 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
За його даними, проєкт № 11416-д за основу підтримав 241 депутат.
Проєкт закону в цілому дасть додатковий ресурс державному бюджету у 2024 році на 58 млрд гривень та 137 млрд гривень у 2025 році, здебільшого за рахунок підвищення військового збору з громадян.
Зокрема, пропонується:
Норма щодо збільшення податку на прибуток банків до 50% була відсутня у попередній версії законопроєкту, яку Рада провалила на початку вересня. Проти категорично виступали НБУ та Мінфін.
Як повідомив депутат Железняк, Мінфін вже підтримав підвищення податку.
Водночас голова НБУ Андрій Пишний сказав, що ризики від такого кроку будуть більшими, ніж користь. За його словами, НБУ вживатиме заходів, що забезпечать збільшення покриття банками дефіциту бюджету через купівлю ОВДП, уникаючи емісії.
Нагадаємо, Кабінет міністрів вже врахував в проєкті бюджету на 2025 рік підвищення військового збору. Зокрема, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% дасть 107,7 млрд гривень; встановлення військового збору для платників податків, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме, для фізичних осіб-підприємців І, ІІ, ІІІ та IV груп – 13,7 млрд гривень, юридичних осіб ІІІ групи - 929 млн гривень.