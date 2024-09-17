В Україні збільшать податки: скільки потрібно буде платити вже з 1 жовтня

За його даними, проєкт № 11416-д за основу підтримав 241 депутат.

Проєкт закону в цілому дасть додатковий ресурс державному бюджету у 2024 році на 58 млрд гривень та 137 млрд гривень у 2025 році, здебільшого за рахунок підвищення військового збору з громадян.

Зокрема, пропонується:

Підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5% . За розрахунками Мінфіну, це додатково дасть бюджету 27,3 млрд гривень у 2024 році та 107,7 млрд гривень 2025 році.

. За розрахунками Мінфіну, це додатково дасть бюджету 27,3 млрд гривень у 2024 році та 107,7 млрд гривень 2025 році. Встановлення військового збору для ФОП - платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць). Бюджет отримає 1,7 млрд гривень у 2024 році та 7,8 млрд гривень у 2025 році.

на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 гривень на місяць). Бюджет отримає 1,7 млрд гривень у 2024 році та 7,8 млрд гривень у 2025 році. Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи . Це дасть у 2025 році 6,8 млрд гривень.

. Це дасть у 2025 році 6,8 млрд гривень. Встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%. Додатково бюджет отримає 157,7 млн гривень у 2025 році.

Встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним. Це дасть 1 млрд гривень у 2024 році та 4,3 млрд гривень у 2025 році.

Встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%. Це дасть 27 млрд гривень у 2024 році.

Зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (потрібно для економічного бронювання).

Податок на банки

Норма щодо збільшення податку на прибуток банків до 50% була відсутня у попередній версії законопроєкту, яку Рада провалила на початку вересня. Проти категорично виступали НБУ та Мінфін.

Як повідомив депутат Железняк, Мінфін вже підтримав підвищення податку.

Водночас голова НБУ Андрій Пишний сказав, що ризики від такого кроку будуть більшими, ніж користь. За його словами, НБУ вживатиме заходів, що забезпечать збільшення покриття банками дефіциту бюджету через купівлю ОВДП, уникаючи емісії.